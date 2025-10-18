Media, ‘incontro con Zelensky teso, Trump è stato duro’

Keystone-SDA

Un incontro "teso" in cui Donald Trump è stato "duro" nel dire chiaramente che non è intenzionato a fornire, almeno per ora, i Tomahawks all'Ucraina.

3 minuti

(Keystone-ATS) A descrivere il dietro le quinte del faccia a faccia fra Trump e Volodymyr Zelensky è Axios. L’incontro si è concluso bruscamente dopo due ore e mezza. “Penso che abbiamo finito. Vediamo cosa succede la prossima settimana”, ha detto Trump, riferendosi al suo prossimo faccia a faccia con Vladimir Putin a Budapest.

Zelensky ha parlato con gli europei dopo l’incontro e molti, riferisce Axios, sono apparsi perplessi da Trump.

Nel corso del colloquio fra Zelensky e i leader europei, il primo ministro britannico Keir Starmer ha proposto di collaborare con gli Stati Uniti per elaborare un piano di pace per l’Ucraina, sulla falsariga del piano in 20 punti di Trump per Gaza, riporta Axios mettendo in evidenza che il segretario della Nato Mark Rutte ha proposto un’urgente chiamata di follow-up tra i consiglieri per la sicurezza nazionale europei nel fine settimana.

Durante l’incontro alla Casa Bianca, Zelesnky ha premuto con forza per i Tomahawks ma Trump non ha mostrato alcuna flessibilità.

Zelensky “realista”

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato che la Russia ha “paura” della potenziale consegna di missili Tomahawk statunitensi al suo Paese, affermando di essere “realista” sulla possibilità di ottenerli dopo l’incontro con Donald Trump.

“Penso che la Russia abbia paura dei Tomahawk, davvero paura, perché è un’arma potente”, ha detto Zelensky in una conferenza stampa. Alla domanda se sperasse di ricevere quest’arma, Zelensky ha risposto: “Sono realista”.

“Abbiamo anche discusso di missili a lungo raggio e non voglio rilasciare dichiarazioni al riguardo. Abbiamo deciso di non parlarne perché… gli Stati Uniti non vogliono un’escalation”, ha detto poi Zelensky dopo l’incontro con Donald Trump alla Casa Bianca.

Trump: basta combattere

“L’incontro con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è stato molto interessante e cordiale, ma gli ho detto, come ho caldamente suggerito al presidente Putin, che è ora di fermare le uccisioni e di raggiungere un accordo!”. Lo scrive Donald Trump su Truth dopo l’incontro alla Casa Bianca.

“È stato versato abbastanza sangue, dovrebbero fermarsi dove sono. Che entrambi cantino vittoria, che sia la Storia a decidere! Basta con le sparatorie, basta con le morti, basta con le enormi e insostenibili somme di denaro spese. Questa è una guerra che non sarebbe mai iniziata se fossi stato presidente”, ha ribadito.