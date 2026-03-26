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Media, pullman cade in un fiume in Bangladesh, almeno 24 morti

Keystone-SDA

"Almeno 24 persone sono morte" dopo che un pullman che stava salendo su un traghetto è caduto nelle acque del fiume Padma, in Bangladesh: lo riportano diversi media, tra cui l'agenzia di stampa indiana Pti, citando le autorità locali.

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(Keystone-ATS) La tragedia sarebbe avvenuta ieri sera nella zona di Dauladia, nel distretto sud-occidentale di Rajbari.

I vigili del fuoco hanno annunciato di aver recuperato 24 corpi. Secondo Pti, si stima che a bordo del pullman vi fossero 40 passeggeri e altre persone risulterebbero disperse.

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