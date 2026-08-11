Morgan Freeman produce e narra un disco e spettacolo di blues

Keystone-SDA

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Un viaggio nelle radici del blues accompagnati dalla voce di Morgan Freeman. L'attore premio Oscar, alla soglia dei 90 anni, ha trasformato in un nuovo progetto musicale la sua passione per il genere musicale dando vita a 'Morgan Freeman's Symphonic Blues Experience'.

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(Keystone-ATS) Si tratta di un album e uno spettacolo dal vivo che ripercorrono cento anni di storia del blues unendo le radici del Mississippi agli arrangiamenti orchestrali. Il progetto è in collaborazione con Mayor Bill Luckett e Howard Stovall, con i quali Morgan ha aperto nel 2001 una juke joint a Clarksdale in Mississippi chiamata ‘Ground Zero Blues Club’.

Morgan Freeman’s Symphonic Blues Experience (Decca) è uscito in versione fisica il 7 agosto mentre dal 14 agosto sarà disponibile anche in streaming e in versione scaricabile. Freeman non canta ma usa la sua straordinaria voce come narratore per guidare l’ascoltatore attraverso i legami storici del genere, affiancato dal lavoro di produzione. E’ un viaggio sonoro e cinematografico in dodici tracce che esplora l’evoluzione del blues coinvolgendo artisti come Taj Mahal, Keb’ Mo’ e Shemekia Copeland, accompagnate dalla Chineke! Orchestra.

“Mi piace il blues, mi piace la musica. Non sono un fan, sono un appassionato, ma è comunque una necessità”, ha dichiarato Freeman.