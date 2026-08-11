The Swiss voice in the world since 1935
Feed personalizzato

Accedi per aggiungere temi al tuo feed.

Iscriviti ora
Elenco dei preferiti

Accedi per aggiungere articoli alla tua lista salvata.

Iscriviti ora
Democrazia svizzera
Guerre dell’informazione
Democrazia digitale
Elezioni mondiali
In primo piano
Vedi tutte le storie di questo tema
Democrazia diretta in Svizzera
Newsletter
Vedere tutte le newsletter
Comunità degli Svizzeri all'estero
Politica svizzera
Emigrazione
La Svizzera insolita
In primo piano
Vedi tutte le storie di questo tema
Restate in contatto con la Svizzera

Morgan Freeman produce e narra un disco e spettacolo di blues

Keystone-SDA

Un viaggio nelle radici del blues accompagnati dalla voce di Morgan Freeman. L'attore premio Oscar, alla soglia dei 90 anni, ha trasformato in un nuovo progetto musicale la sua passione per il genere musicale dando vita a 'Morgan Freeman's Symphonic Blues Experience'.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Si tratta di un album e uno spettacolo dal vivo che ripercorrono cento anni di storia del blues unendo le radici del Mississippi agli arrangiamenti orchestrali. Il progetto è in collaborazione con Mayor Bill Luckett e Howard Stovall, con i quali Morgan ha aperto nel 2001 una juke joint a Clarksdale in Mississippi chiamata ‘Ground Zero Blues Club’.

Morgan Freeman’s Symphonic Blues Experience (Decca) è uscito in versione fisica il 7 agosto mentre dal 14 agosto sarà disponibile anche in streaming e in versione scaricabile. Freeman non canta ma usa la sua straordinaria voce come narratore per guidare l’ascoltatore attraverso i legami storici del genere, affiancato dal lavoro di produzione. E’ un viaggio sonoro e cinematografico in dodici tracce che esplora l’evoluzione del blues coinvolgendo artisti come Taj Mahal, Keb’ Mo’ e Shemekia Copeland, accompagnate dalla Chineke! Orchestra.

“Mi piace il blues, mi piace la musica. Non sono un fan, sono un appassionato, ma è comunque una necessità”, ha dichiarato Freeman.

Articoli più popolari

I più discussi

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR