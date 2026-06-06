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Nato valuta un nuovo finanziamento da 70 miliardi per Kiev

Keystone-SDA

I paesi della Nato stanno valutando un nuovo impegno di finanziamento militare per l'Ucraina pari a 70 miliardi di euro, che verrebbe reso noto durante il vertice dell'alleanza ad Ankara il mese prossimo.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Lo hanno riferito a Politico quattro diverse fonti diplomatiche dell’Alleanza.

“La proposta – diffusa dalla Germania il mese scorso – includerebbe un nuovo meccanismo per aumentare la trasparenza sui finanziamenti all’Ucraina, hanno affermato i diplomatici. Ciò avviene mentre alcuni Paesi lamentano di sostenere in modo sproporzionato i costi del sostegno a Kiev”, scrive Politico. “La chiave è ottenere un fermo impegno da parte di Ankara a continuare il sostegno cruciale all’Ucraina su una base sostenibile e più equa”, ha aggiunto una quinta fonte diplomatica della Nato.

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