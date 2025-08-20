NE: uccisa donna e sue due figlie a Corcelles

Keystone-SDA

Una donna di 47 anni e le sue due figlie di 10 e 3 anni e mezzo sono state uccise ieri sera a Corcelles (NE) a coltellate nel loro appartamento a Corcelles (NE).

(Keystone-ATS) “Il sospettato era separato dalla moglie dal 12 giugno e viveva ormai a Le Locle”, ha dichiarato oggi Simon Baechler, capo della polizia giudiziaria neocastellana. Le vittime erano di nazionalità algerina come anche l’uomo arrestato e in possesso di un permesso C.

I corpi senza vita delle bambine sono stati la prima cosa che la polizia ha visto dopo essere riuscita ad entrare nell’appartamento, ha dichiarato Baechler. Inoltre un uomo era in piedi armato di un coltello da cucina lungo 15 centimetri, ha aggiunto. Quando le forze dell’ordine gli hanno intimato di lasciare il coltello, il sospettato non ha obbedito e si è avvicinato ai poliziotti. Uno di questi ha quindi usato la sua arma da fuoco e ferito l’aggressore con tre colpi alla parte inferiore del corpo, ha detto Baechler.

Il sospettato è stato quindi sottoposto a cure mediche d’emergenza e arrestato. Attualmente si trova in condizioni di salute stabili in un ospedale della regione di Neuchâtel. La sua vita non è in pericolo, è stato precisato.

In un’altra stanza, gli agenti hanno trovato il corpo dell’ex moglie in una pozza di sangue. Baechler ha aggiunto che sono state avviate senza successo misure di primo soccorso sia per lei che per i bambini.

L’operazione di polizia è scattata dopo che ieri sera un parente all’estero ha avvertito la polizia di non riuscire a mettersi in contatto con la famiglia, che viveva in un contesto teso. Dopo le consuete indagini, la polizia giudiziaria ha infine deciso di entrare nell’appartamento.

“L’ora della morte delle vittime non è ancora nota e sarà determinata dall’autopsia”, ha detto il procuratore Jean-Paul Ros. Denunce reciproche tra i coniugi erano state presentate tra il 2020 e il 2022, in particolare per danneggiamento, “ma nulla dal 2022”, ha spiegato Baechler.

La famiglia non era quindi oggetto di sorveglianza da parte delle forze dell’ordine. “La polizia non aveva informazioni riguardo al fatto che stesse per verificarsi una tragedia”, ha aggiunto Baechler.

Il poliziotto che ha sparato sarà oggetto di un’indagine e di accertamenti conformemente alla legge, ha aggiunto il procuratore il Jean-Paul Ros. Secondo i primi accertamento “L’arma è stata utilizzata in modo proporzionato”, ha aggiunto.