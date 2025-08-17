The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia diretta in Svizzera
Nel Benin un autobus cade in un fiume, 1 morto e 44 dispersi

Una persona è morta e altre 44 sono disperse dopo che un autobus è precipitato da un ponte nel fiume Ouéme, nel Benin centrale, durante la notte, ha dichiarato domenica il ministro degli Interni.

1 minuto

(Keystone-ATS) L’autista dell’autobus, in viaggio da Lomé a Niamey, ha perso il controllo dopo aver colpito la ringhiera del ponte “prima di precipitare nell’acqua”, ha dichiarato Alassane Seidou in un comunicato. Nove sopravvissuti sono stati trasportati in un ospedale di Save, la città più vicina, e sono in “condizioni stabili”. In serata non sono stati resi noti ulteriori dettagli sull’incidente, mentre continuavano le operazioni di soccorso. Le autorità stanno utilizzando tutti i mezzi a loro disposizione per trovare i dispersi nell’incidente, ha affermato Seidou.

L’incidente è avvenuto sulla strada principale Interstate 2, che attraversa il paese dalla capitale economica Cotonou a Malanville, nel nord, al confine con il Niger.

