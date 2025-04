Netanyahu a Washington, colloquio con segretario al commercio

Dopo l'arrivo ieri sera a Washington con la moglie Sara, il premier israeliano Benyamin Netanyahu ha incontrato il segretario al Commercio degli Stati Uniti Howard Lutnick e il rappresentante per il Commercio Jamieson Greer.

(Keystone-ATS) L’incontro ha riguardato i dazi al 17% imposti alle esportazioni di beni negli Usa, principale partner commerciale di Israele, che entreranno in vigore mercoledì.

Netanyahu incontrerà Donald Trump alla Casa Bianca alle 13,00 ora locale (le 20,00 in Israele, le 19 in Svizzera), i due leader rilasceranno dichiarazioni congiunte nello Studio Ovale. Dopo le dichiarazioni è previsto un incontro ad ampio raggio, al quale dovrebbero partecipare, tra gli altri, il ministro israeliano per gli Affari strategici Ron Dermer e l’inviato statunitense per il Medio Oriente Steve Witkoff.

L’aereo di Stato israeliano Wing of Zion ha seguito una rotta che ha aumentato il tragitto da Budapest a Washington di circa 400 chilometri, per evitare di sorvolare Paesi ritenuti propensi a far rispettare il mandato di arresto emesso nei confronti del premier dalla Corte penale internazionale nel caso in cui il velivolo fosse stato costretto a un atterraggio di emergenza.

Poiché Israele ritiene che Irlanda, Islanda e Paesi Bassi eseguirebbero il mandato di cattura della Cpi, l’aereo di Netanyahu ha invece sorvolato Croazia, Italia e Francia.