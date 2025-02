Netanyahu nomina Eyal Zamir nuovo capo Idf dopo dimissioni Halevi

Keystone-SDA

Eyal Zamir, direttore generale del Ministero della Difesa israeliano, è stato nominato dal Primo Ministro Benjamin Netanyahu e dal Ministro della Difesa Israel Katz come nuovo Capo di Stato Maggiore delle Forze di Difesa Israeliane. Lo riporta il Times of Israel.

(Keystone-ATS) Zamir, 59 anni, era considerato il candidato favorito per sostituire Herzi Halevi, che si è dimesso prendendosi la responsabilità per i fallimenti che hanno portato all’attacco di Hamas del 7 ottobre 2023.

Per legge, i candidati a capo dello Stato Maggiore dell’Idf, così come per altre posizioni di alto livello come il commissario di polizia e il governatore della Banca d’Israele, devono essere esaminati dal Comitato consultivo per le nomine di alto livello. Dopodiché, il candidato viene confermato con un voto di gabinetto. Zamir diventerà così il 24° capo di stato maggiore dell’Idf dopo l’addio di Halevi, che si dimetterà il 6 marzo.