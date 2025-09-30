Nicole Kidman e Keith Urban si lasciano

Keystone-SDA

L'attrice premio Oscar Nicole Kidman, 58 anni, e il cantante country Keith Urban (57) si lasciano dopo 19 anni di matrimonio. Lo riporta TMZ, confermato da "People".

1 minuto

(Keystone-ATS) TMZ scrive che i due si erano separati già in giugno, ma che lei voleva a tutti costi salvare il matrimonio, ma Keith non è stato d’accordo. La Kidman avrebbe chiesto il divorzio, ha appreso ancora TMZ tra voci secondo cui Urban “sarebbe già coinvolto con un’altra donna”.

Nicole e Keith si erano sposati nel 2006 a Sydney e hanno due figlie, Sinday Rose di 17 anni e Faith Margaret di 14. La Kidman in precedenza era stata sposata con Tom Cruise. Le figlie sono con la madre nella casa di famiglia a Nashville e Urban si è trasferito altrove.

Solo a giugno la Kidman aveva condiviso una foto su Instagram mentre abbraccia il cantante country, 57 anni, in occasione del loro anniversario di matrimonio. “Buon anniversario tesoro”, aveva scritto con in mezzo l’emoji di un cuore.