The Swiss voice in the world since 1935

Novartis: buoni risultati per rimedio Sindrome di Sjögren

Keystone-SDA

Buone notizie nell'ambito della ricerca per Novartis. Il gigante della farmaceutica ha raggiunto i risultati sperati per lo Ianalumab, un candidato per il trattamento della Sindrome di Sjögren, una grave malattia autoimmune.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Negli studi di fase III Neptunus-1 e Neptunus-2 il rimedio ha fatto diminuire in maniera statisticamente significativa l’attività della malattia nei pazienti, si legge in un comunicato odierno. I dati verranno ora presentati in un congresso medico e inoltrati alle autorità sanitarie in tutto il mondo.

Ianalumab ha, secondo Novartis, il potenziale di diventare l’unico trattamento mirato per i pazienti affetti dalla Sindrome di Sjögren. A detta degli esperti il prodotto potrebbe portare in futuro al gruppo oltre un miliardo di franchi all’anno.

Ianalumab (VAY736) è un anticorpo umano di nuova generazione che potrebbe trattare diverse malattie relative alla cellule B, fra le quali la già citata Sindrome di Sjögren, ma anche la trombocitopenia immune (PTI) e il lupus eritematoso sistemico (LES). Il rimedio nasce da una collaborazione con Morphosys, azienda poi acquisita da Novartis nel 2024.

Articoli più popolari

I più discussi

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Giannis Mavris

Come vedete il futuro del vostro continente?

Alcune regioni del mondo vivono con la promessa di un futuro in costante miglioramento. Ma come si presenta in realtà?

Partecipa alla discussione
6 Mi piace
9 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Camille Kündig

Siete svizzeri/e e vivete in Nuova Zelanda, Israele, Singapore o Brunei? Fate una domanda al vostro ambasciatore!

Cosa avete sempre voluto chiedere al vostro ambasciatore? Quali sono i temi che vi stanno a cuore nella vostra vita quotidiana all'estero?

Partecipa alla discussione
3 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Jessica Davis Plüss

Cosa ne pensate dell’idea di prolungare in modo significativo la durata della vita umana?

Il mercato della longevità è in piena espansione, grazie anche ai progressi della scienza dell'invecchiamento. Cosa ne pensate dell'idea di prolungare in modo significativo la durata della vita umana?

Partecipa alla discussione
34 Mi piace
22 Commenti
Visualizza la discussione
Altre discussioni

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR