Nuovo equipaggio sulla stazione spaziale cinese Tiangong

Keystone-SDA

L'equipaggio della navetta cinese Shenzhou-23 ha raggiunto la stazione spaziale Tiangong: sono Zhu Yangzhu, Zhang Zhiyuan e Lai Ka-ying, con uno dei 3 che resterà in orbita per un anno segnando il primato per un taikonauta, gli astronauti secondo la dicitura cinese.

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(Keystone-ATS) I 3 sono arrivati in orbita a bordo della navicella spaziale Shenzhou-23 partita dal Centro di lancio satellitare di Jiuquan, nel deserto del Gobi, partita alle 17:08 del 24 maggio, e nel frattempo la Cina prosegue il suo programma per l’allunaggio.

L’agenzia spaziale cinese ha comunicato che la Shenzhou-23 si è agganciata alla stazione spaziale Tiangong poco più di 3 ore e mezza dopo il lancio e ad aspettarli c’erano i membri della missione precedente arrivati in orbita con la Shenzhou-21. Navetta che aveva subito un danno a uno degli oblo probabilmente a causa di un detrito spaziale e che per questo è stata sostituita dal lancio di emergenza della Shenzhou-22, inviata senza equipaggio con rifornimenti a bordo e che sarà ora usata per riportare a terra il 29 maggio l’equipaggio uscente. Incidente non grave che però ha spinto i tecnici ad aumentare la sicurezza delle navette che da ora saranno dotate di un triplo vetro di protezione.

Durante la conferenza stampa del lancio sono stati forniti anche alcuni aggiornamenti sui prossimi programmi spaziali cinesi che hanno l’obiettivo di portare due astronauti sulla Luna entro il 2030. Una novità riguarda il nuovo razzo Lunga Marcia 10 e i moduli di allunaggio Mengzhou e Lanyue che nei prossimi 2 anni effettueranno una serie di voli verso la Tiangong per testarne la funzionalità. Durante la conferenza stampa è stato detto anche che il lander robotico Chang’e-7 che effettuerà un allunaggio entro la fine dell’anno è stato consegnato al cosmodromo di Wenchang e presto eseguirà alcuni test.