Nuovo incidente con drone in Lettonia vicino al confine bielorusso

Keystone-SDA

Un nuovo incidente con un drone in Lettonia, in cui il velivolo fuori controllo è esploso schiantandosi oggi in un lago, e ha alimentato l'ansia e le tensioni politiche nel Paese baltico.

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(Keystone-ATS) Il drone è precipitato nel lago Dridza, a 15 chilometri dal confine lettone con la Bielorussia, secondo la polizia, che ne ha recuperato i resti dopo essere stata allertata dai residenti.

La Bielorussia è alleata della Russia nella guerra di Mosca contro l’Ucraina. Diversi droni russi e ucraini si sono schiantati in Lettonia nel corso della guerra tra Russia e Ucraina, in cui entrambe le parti hanno utilizzato tecnologie per deviare i droni dalla loro traiettoria. Gli incidenti si sono moltiplicati negli ultimi mesi.

La prima ministra uscente Evika Silina ha confermato l’ultimo incidente su X, affermando di essere in attesa delle “informazioni più dettagliate possibili” al riguardo. La minaccia dei droni è costata a Silina il suo incarico. A inizio maggio, ha licenziato il suo ministro della Difesa dopo aver affermato che i sistemi di difesa anti-drone della Lettonia non venivano dispiegati abbastanza velocemente per rintracciare e abbattere i droni che si introducevano illegalmente nel Paese.

Altri membri del partito del ministro della Difesa si sono poi dimessi, provocando la caduta della sua coalizione di governo. Una settimana fa, il presidente lettone ha incaricato un parlamentare dell’opposizione, Andris Kulbergs, di tentare di formare un nuovo governo.