Obama, “gli alieni? Probabile, ma nessuna prova visita in Terra”

Keystone-SDA

Barack Obama ha chiarito che le probabilità che la Terra sia stata visitata dagli alieni sono "basse", dopo che alcuni suoi commenti sulle specie extraterrestri hanno attirato attenzione online.

2 minuti

(Keystone-ATS) “Sono reali, ma io non li ho visti”, ha risposto al conduttore americano di podcast Brian Tyler Cohen durante un’intervista nel weekend. Comunque, ha aggiunto, “non sono tenuti nell’Area 51. Non c’è una struttura sotterranea, a meno che non esista un’enorme cospirazione che l’ha nascosta al presidente degli Stati Uniti”.

Obama ha poi spiegato che le sue parole sono in linea con “lo spirito del botta e risposta veloce” di domande, aggiungendo che, statisticamente, le probabilità che esista vita nell’universo sono alte, ma che durante la sua presidenza non ha visto “alcuna prova” di contatti con extraterrestri.

La risposta dell’ex presidente al podcaster è stata ripresa da diversi media e ha attirato molta attenzione online, spingendolo a pubblicare un chiarimento sul suo account Instagram ufficiale.

“Stavo cercando di restare nello spirito del botta e risposta veloce, ma visto che la cosa ha attirato attenzione lasciatemi chiarire”, ha scritto nella didascalia che accompagnava il video del podcast.

“Statisticamente, l’universo è così vasto che è probabile che esista vita là fuori. Ma le distanze tra i sistemi solari sono così grandi che le probabilità che siamo stati visitati dagli alieni sono basse, e durante la mia presidenza non ho visto alcuna prova che gli extraterrestri abbiano preso contatto con noi. Davvero!”