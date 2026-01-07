The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia diretta in Svizzera
Onu, in Cisgiordania da Israele un sistema simile all’apartheid

Nella Cisgiordania occupata, Israele sta violando il diritto internazionale che impone agli Stati di proibire e sradicare la segregazione razziale e l'apartheid. Lo afferma un rapporto dell'Alto Commissariato Onu per i Diritti umani pubblicato oggi a Ginevra.

(Keystone-ATS) Il documento descrive l’impatto “asfissiante” di leggi, politiche e pratiche israeliane su ogni aspetto della vita quotidiana dei palestinesi nella Cisgiordania occupata, compresa Gerusalemme est, afferma un comunicato.

“Che si tratti di accedere all’acqua, andare a scuola, correre all’ospedale, visitare familiari o amici o raccogliere le olive, ogni aspetto della vita dei palestinesi in Cisgiordania è controllato e limitato dalle leggi, dalle politiche e dalle pratiche discriminatorie di Israele”, ha commentato l’ Alto commissario Onu per i diritti umani, Volker Türk.

“Si tratta di una forma particolarmente grave di discriminazione razziale e segregazione, che assomiglia al tipo di sistema di apartheid che abbiamo visto “, ha affermato. “La discriminazione sistemica contro i palestinesi nei territori palestinesi occupati è una preoccupazione di lunga data”, osserva il rapporto, ma la situazione è drasticamente peggiorata almeno da dicembre 2022.

Secondo il rapporto, l’impunità prevale per le violazioni dei diritti umani, tra cui la violenza delle forze di sicurezza israeliane e dei coloni. Delle oltre 1500 uccisioni di palestinesi tra il 1 gennaio 2017 e il 30 settembre 2025, le autorità israeliane hanno aperto 112 indagini, con una sola condanna, afferma.

Il rapporto denuncia come le autorità israeliane e i coloni si siano appropriati di decine di migliaia di ettari di terra palestinese. “Le autorità israeliane trattano i coloni israeliani e i palestinesi residenti in Cisgiordania secondo due distinti sistemi di leggi e politiche, con conseguente disparità di trattamento”, afferma il rapporto.

Il documento conclude che vi sono fondati motivi per ritenere che la separazione, la segregazione e la subordinazione siano destinate a essere permanenti, al fine di mantenere l’oppressione e il dominio sui palestinesi. “Gli atti commessi con l’intenzione di mantenere tale politica costituiscono una violazione della Convenzione sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, che proibisce la segregazione razziale e l’apartheid”.

