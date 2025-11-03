OpenAI sigla un accordo da 38 miliardi con Amazon

Keystone-SDA

OpenAI ha raggiunto un accordo da 38 miliardi di dollari con Amazon della durata di sette anni, con il quale avrà anche accesso a migliaia di chip Nvidia.

1 minuto

(Keystone-ATS) L’intesa è con Amazon Web Service (AWS) e rappresenta la mossa maggiore mai effettuata dalla startup per ridurre la sua dipendenza da Microsoft, che fino all’inizio dell’anno era provider cloud esclusivo di OpenAI.

I titoli Amazon corrono a Wall Street, dove balzano del 6,1%.

Nel comunicato dell’accordo, Amazon ha dichiarato renderà disponibile l’intera capacità di elaborazione stabilita entro la fine del 2026, permettendo a OpenAI di accedere rapidamente ai chip Nvidia ospitati nei suoi data center. L’intesa include anche l’utilizzo delle CPU di Amazon per sviluppare applicazioni di intelligenza artificiale agentica, capaci di completare autonomamente compiti complessi.

AWS, leader globale nei servizi cloud, è sotto pressione da parte degli investitori per accelerare la crescita, dopo che concorrenti come Microsoft e Google hanno registrato aumenti più rapidi nei ricavi legati all’AI. L’intesa con OpenAI rappresenta un passo strategico per rafforzare la posizione di Amazon in un mercato in rapida espansione.