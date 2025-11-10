Orologio Patek Philippe venduto a quasi 14,2 milioni di franchi

Keystone-SDA

Un orologio Patek Philippe, che nel 2016 era stato l'orologio da polso più costoso mai venduto all'asta, ha raggiunto un prezzo ancora più alto questo fine settimana a Ginevra, ha annunciato ieri la casa d'aste Phillips.

(Keystone-ATS) L’orologio è stato venduto per 14’190’000 franchi, mentre nove anni fa era stato venduto per 11 milioni di franchi.

L’orologio Patek Philippe Perpetual Calendar referenza 1518, prodotto nel 1943, è uno dei soli quattro esemplari conosciuti realizzati in acciaio inossidabile, una rarità che lo rende più ricercato di quelli in oro.

Il suo record del 2016 per l’orologio da polso più costoso è stato battuto nel 2017 con la vendita del Rolex Daytona dell’attore hollywoodiano Paul Newman, per 17,8 milioni di dollari (14,36 milioni di franchi). Un Patek Philippe Grandmaster Chime è stato poi venduto nel 2019 per 31 milioni di dollari (25,02 milioni di franchi).

La vendita del modello 1518 in acciaio inossidabile ieri lo ha riconfermato come “uno degli orologi da polso più importanti della storia”, secondo i banditori.

La casa d’aste Phillips ha riferito che la vendita è durata poco meno di nove minuti e mezzo, attirando cinque offerenti. L’orologio è stato infine aggiudicato a un offerente per telefono.

Nel corso di questa asta di due giorni, la vendita di 207 lotti ha fruttato oltre 66,8 milioni di franchi, che secondo Phillips costituisce l’importo totale più alto mai raggiunto per un’asta di orologi. Vi hanno partecipato circa 1886 offerenti registrati, provenienti da 72 paesi.