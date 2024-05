Passo San Gottardo chiuso a Pentecoste, riapertura fine maggio

1 minuto

(Keystone-ATS) La riapertura del Passo del San Gottardo è prevista per la fine del mese. Lo annuncia il Dipartimento urano delle costruzioni. Ciò significa che per il week-end di Pentecoste si dovrà ancora transitare attraverso la galleria, dove non mancheranno le colonne.

In un comunicato odierno, nel quale citano l’Ufficio federale delle strade (USTRA), le autorità urane spiegano la situazione con il persistente pericolo di valanghe, le abbondanti nevicate e l’arrivo tardivo delle temperature più miti in montagna.

Concernente gli altri valichi urani, l’Oberalp è aperto dal 2 maggio, il Klausen lo sarà il 24. Per la Furka bisognerà essere un po’ più pazienti: la neve in quota è ancora molta e inoltre occorrerà risanare un muro di sostegno in zona Tossen. La riapertura dovrebbe avvenire ai primi di giugno. L’ultimo ad essere transitabile sarà il Susten, la cui riapertura è prevista attorno alla metà del prossimo mese.

Tutte le date sono comunque soggette a modifiche e possono essere posticipate fino a due settimane a seconda delle condizioni meteorologiche, precisano le autorità urane.