Autorità svizzere sotto pressione per crassa ingerenza turca 16 marzo 2018 - 10:50 Agenti turchi hanno tentato di sequestrare in Svizzera un oppositore al governo di Recep Tayyip Erdogan. La vicenda, che sembra a un thriller di spionaggio, suscita indignazione tra i politici elvetici. Le prime mosse hanno come teatro un cimitero zurighese. Nel camposanto, tre agenti segreti turchi, nell'agosto 2016, cercano di convincere un connazionale ad aiutarli a rapire un uomo d'affari elvetico-turco. Quest'ultimo è sospettato di essere un sostenitore del predicatore Fethullah Gülen, esiliato negli Stati Uniti e considerato da Ankara l'istigatore del fallito tentativo di colpo di Stato del 15 luglio 2016. In cambio di un'ingente somma di denaro e della promessa di una comoda vita in Turchia, l'esecutore designato – un padre di famiglia fortemente indebitato – accetta di versare qualche goccia di una potente droga psicoattiva, il GHB, soprannominato anche "droga dello stupratore", nel cibo dell'uomo d'affari. Il piano, tuttavia, viene sventato dal Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC), che aveva istituito una sorveglianza. Le foto scattate durante l'incontro nel cimitero mostrano anche la presenza di due membri di alto rango del personale dell'ambasciata turca a Berna. L'inchiesta continua La faccenda è stata pubblicamente rivelata giovedì, 15 marzo 2018, dal quotidiano zurighese "Tages-Anzeiger". Il Ministero pubblico della Confederazione (MPC) ha poi confermato il procedimento penale per spionaggio politico ai danni di cittadini turchi in Svizzera avviato un anno fa, di cui aveva dato notizia il 24 marzo 2017, include anche un tentato sequestro. Ma la vicenda non è più solo giudiziaria: è anche politica. Il Ministero federale degli affari esteri (DFAE) ha indicato giovedì all'agenzia di stampa nazionale ats di ritenere che si possano avviare procedimenti penali contro i due alti funzionari dell'ambasciata turca. Il DFAE ha spiegato che le accuse contro queste due persone non rientrano nell'esercizio delle loro funzioni diplomatiche. Perciò la questione della possibile immunità diplomatica non si pone. Gli indagati possono presentare ricorso contro questa decisione. La Procura federale può dunque continuare l'inchiesta. Si pone però anche la questione di eventuali sanzioni diplomatiche di Berna nei confronti di Ankara. Né il DFAE né il ministro degli affari esteri Ignazio Cassis si sono finora espressi su questo punto. Il DFAE si è limitato a ricordare che chiaramente condanna qualsiasi attività di spionaggio in territorio elvetico. Vive reazioni in parlamento Non si sono invece fatte attendere vive reazioni da parte di parlamentari svizzeri a questa spettacolare ingerenza di uno Stato terzo nella Confederazione. Secondo il quotidiano vodese Le Matin, si deve risalire al 1935 per ritrovare una vicenda simile. Allora i nazisti fecero rapire dalla Gestapo il giornalista Berthold Jacob a Basilea. La Svizzera non può restare con le mani in mano, insorge il deputato socialista Carlo Sommaruga. "Sono scandalizzato che uno Stato infranga in tal modo la sovranità della Svizzera. Ci vuole una reazione". Il parlamentare chiede di richiamare a Berna l'ambasciatore svizzero ad Ankara per consultazioni, di sospendere i negoziati per un accordo bilaterale di libero scambio e persino di rifiutare la liberalizzazione dei visti per la Turchia. "È un'operazione aggressiva contro la sovranità del nostro paese commessa da uno Stato totalitario contro un cittadino svizzero. È giunto il momento di reagire", ha dichiarato dal canto suo l'ex capo del SIC, Peter Regli, alla Radio televisione svizzera francese (RTS). Dal fallito colpo di Stato in Turchia, i servizi segreti di Ankara seguono i turchi all'estero che non condividono l'opinione del loro presidente, ha proseguito Peter Regli, sottolineando che "queste operazioni di intelligence sono illegali".