Polizia spara e uccide 15enne autistico, brandiva una zappa

1 minuto

(Keystone-ATS) Un ragazzo autistico di soli 15 anni è stato ucciso dalla polizia in California. Lo riferiscono i media americani.

Secondo un video reso pubblico dallo sceriffo della contea di San Bernardino, alle porte di Los Angeles, Ryan Gainer, un afroamericano, brandiva un grosso attrezzo da giardino, una zappa dal manico di circa un metro e mezzo.

La tragedia si è verificata lo scorso sabato. Gli agenti sono stati allertati da una chiamata al numero di emergenza da parte di un parente del ragazzo, secondo cui l’adolescente stava aggredendo la sorella e aveva iniziato a rompere degli oggetti. Apparentemente era in preda ad una crisi.

“Arretra – gli ha intimato un poliziotto – o ti spariamo”. In una sequenza del video si vede Gainer muoversi verso l’agente con la zappa, non si vede tuttavia il momento in cui viene fatto fuoco. Il Guardian riferisce che il filmato è poco chiaro e che entrambi gli agenti intervenuti hanno fatto fuoco contro il ragazzo meno di un minuto dopo il loro arrivo.

Lo sceriffo ha giustificato l’uso della forza letale come legittima difesa, ha anche sottolineato che non c’era abbastanza tempo per intervenire con un taser o spray urticante.