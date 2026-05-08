Portoghese scomparso ritrovato nel ventre di un coccodrillo

Keystone-SDA

Tragica fine e macabra scoperta, in Sudafrica, per l'imprenditore portoghese Gabriel Batista, di 59 anni, originario dell'isola di Madeira e residente da anni a Komatipoort, al confine con il Mozambico, dove gestiva un hotel.

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(Keystone-ATS) Le autorità lo cercavano da una settimana, dopo la sua scomparsa avvenuta mentre, a bordo del suo veicolo, tentava di attraversare un ponte parzialmente sommerso a causa delle forti piogge che avevano colpito la provincia di Mpumalanga.

Per giorni, le squadre di soccorso hanno cercato senza successo tracce dell’uomo finché, su una piccola isola nel letto del fiume, non è stato trovato un coccodrillo di grandi dimensioni con il ventre particolarmente gonfio, che ha fatto sospettare che si fosse nutrito di recente. L’animale è stato sedato, issato con un elicottero e trasportato sulla terraferma per essere esaminato dai veterinari.

All’interno dell’animale sono stati rinvenuti resti umani oltre a diversi oggetti personali. In particolare, un anello ha permesso alle autorità e ai famigliari di confermare che si trattasse di Gabriel Batista. Secondo quanto riportato dalla polizia sudafricana, all’interno dell’animale sono state rinvenute anche sei paia di scarpe.