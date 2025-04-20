The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia diretta in Svizzera
Vero o falso: la Svizzera spedisce le sue vecchie auto inutilizzabili in Africa?

Serie Vero o falso, Episodio 1:

Una persona che ci legge ci ha chiesto se fosse vero che la Svizzera spedisce rifiuti di grandi dimensioni, come le vecchie auto non più utilizzabili, nei Paesi africani. Swissinfo è andata in cerca di una risposta.

Questo contenuto è stato pubblicato al
2 minuti

Giornalista specializzata in affari esteri svizzeri, con un'attività secondaria di sub-editor nel dipartimento di inglese. In precedenza mi sono concentrata sulla disinformazione e il fact-checking, di cui ancora mi occupo occasionalmente.

Nata e cresciuta in Italia, Sara ha vissuto nel Regno Unito per qualche anno e poi si è trasferita a Berna. Come giornalista ama ascoltare le storie delle persone e portare le news sui social, specialmente se si tratta di diritti umani e cambiamento climatico.

La Svizzera ha regole severe in materia di gestione dei rifiuti, anche per i veicoli non più idonei alla circolazione. Questi sono considerati “rifiuti soggetti a controllo” a causa della natura tossica di alcuni componenti.

La Confederazione non può esportare questo tipo di rifiuti verso Paesi al di fuori dell’Unione Europea o dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE). Per proteggere l’ambiente e la salute umana, le vecchie auto vengono trattate da aziende autorizzate come il Gruppo Thommen, che gestisce un grande impianto di riciclaggio e triturazione vicino alla capitale Berna.

Qui, su una striscia di terra di un chilometro tra l’autostrada e la ferrovia, personale specializzato svuota i veicoli di tutti i liquidi e rimuove le batterie, per poi estrarre le parti riutilizzabili – principalmente metalli di valore come alluminio e rame – attraverso un processo di triturazione.

Ogni anno, dai 50’000 ai 60’000 veicoli da rottamare seguono questo processo di riciclaggio in Svizzera. Tuttavia, alcune auto sfuggono ai controlli e finiscono per essere esportate illegalmente verso Paesi che non dispongono dei mezzi di cui è dotata la Svizzera per riciclare questi scarti in modo efficace.

Per saperne di più sul problema globale del traffico di rifiuti, leggi il nostro articolo di approfondimento:

Vuoi che rispondiamo a una delle tue domande in un prossimo video? Contattaci qui:

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

