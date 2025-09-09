The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia
In primo piano
Vedi tutte le storie di questo tema
Democrazia diretta in Svizzera
Newsletter
Vedere tutte le newsletter

Prezzi dell’elettricità scenderanno del 4% nel 2026

Keystone-SDA

Nel 2026 i prezzi dell'elettricità del servizio universale per le economie domestiche svizzere scenderanno mediamente del 4% circa. Lo ha annunciato oggi la Commissione federale dell'energia elettrica (ElCom).

Questo contenuto è stato pubblicato al
2 minuti

(Keystone-ATS) L’anno prossimo un’economia domestica standard pagherà 27,7 centesimi per chilowattora (ct./kWh), ovvero 1,3 ct./kWh in meno di quest’anno, indica un comunicato. Calcolato su un anno ciò corrisponde a una bolletta di 1’247 franchi, 58 in meno del 2025, per un’economia domestica con un consumo di 4500 kWh.

Il calo è dovuto alla diminuzione dei prezzi dell’energia, che scenderanno dell’11,61% a 12.11 ct./kWh. In effetti i contratti di acquisto stipulati ancora a prezzi eccezionalmente elevati nel 2022 e 2023 in molti casi arriveranno a scadenza, spiega la ElCom. Considerando che i prezzi all’ingrosso sono relativamente elevati rispetto agli anni precedenti al 2022, le tariffe per l’elettricità rimarranno però a un livello piuttosto alto anche nel 2026.

La tariffa di rete diminuirà dal canto suo dell’11,74% a 10,75 ct./kWh, tuttavia i costi di misurazione precedentemente inclusi saranno fatturati separatamente, pari a circa 74,40 franchi all’anno per un’economia domestica standard (1.65 ct./kWh). Nel complesso, le tariffe combinate di rete e di misurazione aumenteranno quindi di 0.22 ct./kWh (+1,83%) rispetto a quest’anno.

Il supplemento di rete rimarrà invariato a 2,3 ct./kWh. Saranno inoltre fatturati i costi della rete di trasporto per la cosiddetta riserva invernale pari a 0,41 ct./kWh (2025: 0,23 ct./kWh), cui si viene ad aggiungere il supplemento tariffario per i costi solidali relativi al potenziamento delle linee di raccordo e agli aiuti transitori in favore dei produttori di ferro, acciaio e alluminio, pari a 0,05 ct./kWh. I tributi e le prestazioni agli enti pubblici restano invariati a 1 ct./kWh.

Le cifre presentate corrispondono a valori mediani, ricorda la Commissione. I prezzi variano a volte in modo considerevole da un gestore di rete all’altro, principalmente a causa delle grandi differenze nelle modalità di acquisto dell’energia (quota di produzione propria e strategia di acquisto). I consumatori possono consultare da subito le tariffe 2026 dei singoli comuni e gestori delle reti di distribuzione sul sito www.prezzi-elettricita.elcom.admin.ch/.

Articoli più popolari

I più discussi

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Giannis Mavris

La vostra vita potrebbe cambiare a causa delle nuove regole commerciali introdotte dagli Stati Uniti?

In che modo la politica commerciale statunitense potrebbe influenzare la vostra vita? Condividete le vostre opinioni.

Partecipa alla discussione
16 Mi piace
20 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Céline Stegmüller

Avete antenati svizzeri? State programmando un viaggio per visitare i luoghi in cui vivevano?

Siamo molto interessati a conoscere la vostra ricerca genealogica.

Partecipa alla discussione
34 Mi piace
66 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Katy Romy

Il Paese in cui vivete offre una e-ID? Quali sono i vantaggi di questo strumento digitale o quali timori suscita?

Condividete le vostre esperienze: il Paese in cui vivete ha già introdotto un'e-ID? Questo strumento vi rende la vita più facile?

Partecipa alla discussione
13 Mi piace
11 Commenti
Visualizza la discussione
Altre discussioni

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR