Quattro morti in incidente scuolabus Belgio

Keystone-SDA

Almeno quattro persone hanno perso la vita in un incidente nelle Fiandre, dove uno scuolabus è stato investito da un treno mentre attraversava il passaggio a livello di Buggenhout.

2 minuti

(Keystone-ATS) Il ministro federale della Mobilità, Jean-Luc Crucke, ha dichiarato a RTL che due adolescenti, il loro accompagnatore e l’autista del minibus sono rimasti uccisi.

A bordo del veicolo si trovavano altri cinque studenti, due dei quali hanno riportato gravi ferite. Non si sono registrati feriti a bordo del treno.

“La collisione è avvenuta alle 8:08 del mattino. Le immagini mostrano che le barriere erano abbassate e il semaforo era rosso. Non conosciamo le circostanze dell’incidente. Spetta alla polizia e all’ufficio del procuratore condurre l’indagine”, ha detto Thomas Baeken, portavoce di Infrabel, l’azienda pubblica responsabile della gestione, manutenzione e sviluppo dell’intera rete ferroviaria del Belgio, parlando con Vrt.

“Ho appreso con grande sgomento della notizia del tragico incidente avvenuto a Buggenhout, il mio pensiero va alle vittime e ai loro cari. Auguro tanta forza ai feriti”, ha scritto il ministro dell’Interno Bernard Quintin su X.

“Sono rimasta profondamente colpita nell’apprendere del tragico incidente tra un treno e uno scuolabus avvenuto oggi a Buggenhout. Le mie più sentite condoglianze vanno alle famiglie delle vittime e ai loro cari. Oggi l’Europa è in lutto con il Belgio”, ha scritto sempre su X la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen.