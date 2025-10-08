Avete esperienza in materia di eredità transfrontaliere? Quali sono state le difficoltà incontrate e le soluzioni che avete trovato?

Le successioni raramente sono semplici. Quando il patrimonio ereditario è distribuito oltre i confini nazionali, alle questioni familiari e finanziarie già delicate si aggiungono ostacoli giuridici e fiscali.

Molti svizzeri e svizzere all’estero e i loro figli si trovano ad affrontare sfide complesse in materia di eredità. Quali consigli o esperienze desiderate condividere con gli altri?