Avete esperienza in materia di eredità transfrontaliere? Quali sono state le difficoltà incontrate e le soluzioni che avete trovato?
Le successioni raramente sono semplici. Quando il patrimonio ereditario è distribuito oltre i confini nazionali, alle questioni familiari e finanziarie già delicate si aggiungono ostacoli giuridici e fiscali.
Molti svizzeri e svizzere all’estero e i loro figli si trovano ad affrontare sfide complesse in materia di eredità. Quali consigli o esperienze desiderate condividere con gli altri?
Partecipa alla discussione!