Democrazia diretta in Svizzera
Avete esperienza in materia di eredità transfrontaliere? Quali sono state le difficoltà incontrate e le soluzioni che avete trovato?

Scrivo su temi riguardanti gli Svizzeri all'estero e sulle particolarità elvetiche. Redigo inoltre newsletter quotidiane per la "Quinta Svizzera". Dopo gli studi in scienze della comunicazione, ho lavorato come reporter per radio e televisioni private. Dal 2002 lavoro presso SWI swissinfo.ch in diverse funzioni.

Le successioni raramente sono semplici. Quando il patrimonio ereditario è distribuito oltre i confini nazionali, alle questioni familiari e finanziarie già delicate si aggiungono ostacoli giuridici e fiscali.

Molti svizzeri e svizzere all’estero e i loro figli si trovano ad affrontare sfide complesse in materia di eredità. Quali consigli o esperienze desiderate condividere con gli altri?

Il seguente commento è stato tradotto automaticamente da EN.

Salve, mi sono recentemente trasferito in Francia. Qualcuno ha informazioni sulla tassa di successione tra FR e CH?

