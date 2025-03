La settimana in Svizzera

Il Segretario generale del Consiglio d’Europa, Alain Berset, si è recato martedì a Ginevra per partecipare alla sessione del Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite . Per l’ex Presidente della Confederazione svizzera è stata l’occasione per esporre le sue priorità in un contesto internazionale teso.

Alain Berset ha lanciato un appello solenne per la difesa dei valori universali: in un mondo segnato da una recrudescenza delle tensioni, c’è ancora tempo per dialogare, anche se alcuni attori rimangono inerti.

Il vicepresidente americano J.D. Vance ha recentemente suscitato polemiche affermando che la libertà di espressione è in declino in Europa. Ma quando si parla di tensioni tra Stati Uniti ed Europa, Alain Berset invita alla pazienza. “Ci sono differenze di tono e di approccio, ma alla fine condividiamo valori comuni. Dobbiamo dare alle cose di sistemarsi”, ha dichiarato.

Per quanto riguarda la guerra in Ucraina, Alain Berset ha delineato tre priorità: giustizia, protezione dell’infanzia e ricostruzione. Ha inoltre ribadito la determinazione del Consiglio d’Europa a perseguire le persone responsabili dei crimini di guerra e a garantire giustizia alle vittime. “La nostra parola d’ordine è chiara: no all’impunità”, ha dichiarato.