Oggi in Svizzera

Il documentario Game Over – il crollo di Credit Suisse occupa un ampio spazio oggi sul quotidiano Le Temps. In un’intervista, il regista Simon Helbling sostiene di essere stato oggetto di pressioni affinché non facesse il film sulla storia della banca.

Queste pressioni sono state espresse “chiaramente, a volte in modo molto diretto”, afferma il 39enne. “Ma ho sentito molta più pressione a causa della responsabilità che un film del genere comporta: per la Svizzera è fondamentale parlare di ciò che è successo”.

Il documentario – che da domani sarà in programmazione in diverse sale – ripercorre la storia di Credit Suisse dallo scandalo della filiale di Chiasso, nel 1997, fino all’acquisizione da parte di UBS due anni fa, passando per il lancio dell’espansione negli Stati Uniti.

In questo Paese “la banca ha perso così tanto denaro in vent’anni che è stata una delle ragioni della sua scomparsa“, osserva nell’intervista un altro interlocutore, Arthur Rutishauser, caporedattore della SonntagsZeitung e giornalista investigativo che ha scritto la storia della vicenda per il film.