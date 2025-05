Oggi in Svizzera

Care svizzere e cari svizzeri all’estero,

La mia pensione è lontana e ancora non so come mi verranno versati un giorno i risparmi del mio fondo pensione. In Svizzera, tuttavia, sempre più pensionate e pensionati optano per il prelievo del capitale invece che per una rendita mensile.

Inoltre, se siete registrati come svizzeri all'estero nel registro elettorale di Glarona, presto potreste votare per il Consiglio degli Stati. La Landsgemeinde deciderà in merito domenica.

Buona lettura!