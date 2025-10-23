Oggi in Svizzera

“È difficile valutare quali saranno le conseguenze per il villaggio quando due terzi degli abitanti e probabilmente anche dei turisti non ci saranno più”, afferma il portavoce del Comune di Albula/Alvra, Christian Gartmann.

Entro la data limite del 30 settembre, sono state 40 le domande di trasferimento preventivo presentate. Queste comprendono 95 appartamenti in 45 edifici, la maggior parte dei quali sono seconde case e abitazioni di vacanza.

Le autorità comunali stimano che circa 35 residenti intendono abbandonare in via definitiva le loro abitazioni. I costi del trasferimento sono sostenuti per il 90% dalla Confederazione e dal Cantone dei Grigioni. Prima dell’evacuazione, il villaggio contava circa 90 abitanti. Da allora, una trentina di residenti si è trasferita e due persone sono decedute.

Secondo la legge federale sulle foreste, le case abbandonate devono essere demolite. Tuttavia, la Confederazione lascia aperta una possibilità per gli edifici storici.

Il Comune intende cercare di preservare “un villaggio vivibile” per gli abitanti che rimarranno nel paese. Una decisione sul futuro di Brienz, però, verrà presa non prima della prossima primavera, ha affermato il sindaco Daniel Albertin.