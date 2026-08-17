Oggi in Svizzera

La Russia interviene nella campagna di voto sull’iniziativa per la neutralità dell’Unione democratica di centro. Finora le ingerenze sono state di portata limitata, ma hanno raggiunto comunque un vasto pubblico. Quanto questo influenzi veramente la democrazia svizzera è oggetto di dibattito.

Il 27 settembre l’elettorato svizzero è chiamato alle urne per pronunciarsi sull’iniziativa per la neutralità. Per la Russia una sua approvazione sarebbe vantaggiosa, poiché in futuro il Consiglio federale non potrebbe più adottare le sanzioni dell’UE contro Mosca. Per questo il Cremlino cerca di alimentare dubbi sulla neutralità svizzera e sul sistema politico del Paese. Oltre all’ambasciata russa e alla portavoce del Cremlino Maria Zakharova, un ruolo è svolto anche dal portale “Prawda Schweiz”. Su Telegram circolano inoltre notizie false, come quella di un presunto drone svizzero che avrebbe ucciso bambini russi.

Esperti ed esperte non concordano sull’effettiva portata di tale disinformazione. È vero che pochi contributi russi diffusi tramite i media svizzeri e i social network possono raggiungere un vasto pubblico. In occasione dell’iniziativa popolare “No a una Svizzera da 10 milioni!” a giugno, la Confederazione ha inoltre registrato singole ingerenze da parte di un altro Stato. Tuttavia, è difficile dimostrare che tali contenuti possano effettivamente modificare le opinioni politiche. Un possibile effetto consiste piuttosto nell’alimentare la sfiducia nei confronti delle autorità, dei media e delle istituzioni.

La Confederazione ha riconosciuto il problema e quest’anno ha istituito un gruppo di lavoro contro le attività di influenza teleguidate da Stati esteri. Allo stesso tempo, intende adottare contromisure in maniera prudente per non amplificare la percezione della minaccia. Secondo la Segreteria di Stato della politica di sicurezza (SEPOS), finora non vi sono indicazioni che la Russia abbia influenzato in modo determinante le votazioni svizzere. Le persone addette ai lavori considerano la Svizzera relativamente resiliente grazie alla sua democrazia diretta e al suo sistema mediatico.