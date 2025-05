RaiseNow, la piattaforma per i pagamenti che rifiuta i suoi servizi all’UDC

La piattaforma, raccomandata da diverse banche svizzere, ha accettato di lavorare con il Centro e i Verdi, ma non con l'UDC o l'UDF. Keystone / Christian Beutler

Alla fine dello scorso anno, RaiseNow, partner di Twint per le associazioni, ha rifiutato di offrire la sua soluzione di pagamento online alla sezione UDC (Unione democratica di centro, destra conservatrice) della Sarine. L'azienda lavora solo con partiti politici che condividono i suoi valori. Questa strategia mette a disagio persino gli oppositori dell'UDC.

Romain Carrupt, RTS

Sul suo sito web, RaiseNow, partner di Twint per le associazioni, afferma il proprio diritto di decidere con chi collaborare. Il suo software per ricevere pagamenti via internet è riservato alle organizzazioni che condividono le sue convinzioni in materia di ambiente o diversità.

“Non ci aspettiamo che tutte le organizzazioni condividano le nostre convinzioni, per questo esercitiamo il nostro diritto costituzionale di lavorare solo con clienti e partner che condividono i valori che difendiamo”, scrive nelle sue linee guida per la cooperazione.

La piattaforma, raccomandata da diverse banche svizzere, ha accettato di lavorare con il Centro e i Verdi, ma non con l’UDC o l’UDF (Unione democratica federale, destra conservatrice evangelica).

Denuncia di discriminazione

Per Maxime Bouckaert, direttore commerciale di RaiseNow, si tratta di una questione di coerenza. “Siamo un’azienda che si concentra sull’impatto sociale e i nostri dipendenti sono motivati da questo obiettivo”, ha spiegato a RTS.

Questa argomentazione non convince il consigliere nazionale dell’UDC Nicolas Kolly. Il friburghese ha denunciato una discriminazione basata sulle convinzioni politiche.

“Se questa azienda rifiutasse di lavorare con una minoranza della popolazione sulla base delle sue convinzioni religiose o del suo orientamento sessuale, ad esempio i musulmani o gli omosessuali, tutti lo troverebbero scandaloso, e a ragione. Quello che RaiseNow sta facendo oggi è la stessa cosa; trovo questa situazione estremamente grave”, ha dichiarato.

La Posta chiamata a intervenire

Per Nicolas Kolly, questa disparità di trattamento è tanto più problematica in quanto RaiseNow è in parte di proprietà della Posta e quindi della Confederazione, sua unica azionista. Kolly ha interpellato il Consiglio federale in merito, ma quest’ultimo ha rispostoCollegamento esterno che la Confederazione non può fare nulla.

Questa disparità di trattamento indispettisce persino chi si oppone all’UDC, come il socialista Baptiste Hurni. “Da un punto di vista giuridico, non c’è molto da lamentarsi. Ma da un punto di vista culturale, il nostro Paese va bene perché tutti possiamo parlare tra di noi e lavorare insieme, indipendentemente dal nostro orientamento politico”, sottolinea, “quindi non mi piace questo modo di procedere in cui escludiamo le persone, anche se sono membri dell’UDC che non sono, ovviamente, i miei più grandi amici politici”.

Baptiste Hurni invita La Posta, se non ha già cercato di farlo, “a ricordare i principi che la governano quando esercita il suo dovere di azionista”.

Contattato, Christian Levrat, presidente della Posta, non ha risposto alle domande di RTS.