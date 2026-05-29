Razzo di Blue Origin esplode durante i test sulla rampa di lancio

Keystone-SDA

Il razzo New Glenn di Blue Origin è esploso ieri durante la fase di test sulla rampa di lancio, nel mezzo dei preparativi per l'invio del razzo riutilizzabile nello spazio con il suo carico di satelliti destinata all'orbita terrestre bassa.

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(Keystone-ATS) “Abbiamo riscontrato un’anomalia durante il test di accensione statica odierno”, ha riferito l’azienda fondata da Jeff Bezos in un post su X, aggiungendo che “tutto il personale risulta presente all’appello. Forniremo aggiornamenti non appena avremo maggiori informazioni”.

Alcuni filmati, rilanciati dai media americani, hanno mostrato quello che sembrava essere l’accensione dei motori, seguita da un’enorme palla di fuoco che ha avvolto il sito di lancio a Cape Canaveral, in Florida, scagliando verso il cielo una nube di fiamme e fuliggine.

L’azienda aerospaziale, di proprietà del fondatore di Amazon Jeff Bezos, aveva dichiarato di puntare a collocare 48 satelliti nella orbita terrestre bassa per conto di Amazon, nel tentativo di espandere le capacità di banda larga in capo al colosso dell’e-commerce.

Il deputato della Florida Mike Haridopolos, il cui distretto comprende Cape Canaveral, ha riferito in un comunicato su X di essere stato in contatto con il capo della Nasa, Jared Isaacman, in merito all’esplosione. “Sono sollevato dal fatto che non siano stati segnalati feriti e grato ai soccorritori, agli ingegneri e alle squadre di lancio che hanno agito con rapidità”, ha aggiunto.

L’esplosione rappresenta l’ultimo intoppo per l’azienda di esplorazione spaziale di Bezos: ad aprile, il suo razzo New Glenn ha fallito la missione per collocare un satellite per le comunicazioni nell’orbita corretta, portando all’avvio di un’indagine.

L’incidente rappresenta la seconda esplosione di un razzo di alto profilo e livello registrato negli ultimi giorni, dopo che una Starship di SpaceX, del patron di Tesla Elon Musk, è andata in fiamme al momento dell’atterraggio, al termine di un volo di prova effettuato la scorsa settimana.