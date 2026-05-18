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Rdc, salgono ad almeno 100 le vittime dell’epidemia di ebola

Keystone-SDA

Almeno 100 decessi sono stati segnalati a causa dell'epidemia di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo, con oltre 390 casi sospetti, secondo quanto dichiarato alla BBC dal direttore dei Centri africani per il controllo e la prevenzione delle malattie.

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(Keystone-ATS) L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha dichiarato l’epidemia un’emergenza internazionale.

Almeno sei cittadini americani sono stati esposti al virus Ebola in Rdc, dei quali uno già presenta sintomi.

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