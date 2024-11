Rinviata l’uscita del singolo postumo di Liam Payne

Keystone-SDA

Slitta per ora l'uscita di un singolo postumo di Liam Payne, il 31enne ex membro degli One Direction morto dopo la caduta nel vuoto dalla stanza d'albergo al terzo piano che occupava durante un soggiorno a Buenos Aires.

(Keystone-ATS) Lo ha precisato oggi il cantante statunitense Sam Pounds, che ieri aveva annunciato l’evento già per venerdì prossimo, ma che ora ha deciso di ripensarci e prendere tempo su sollecitazione di un collaboratore del cantante scomparso, il quale aveva espresso perplessità per l’annuncio, chiedendo di dare spazio prima alla famiglia di Liam per vivere ed elaborare il proprio lutto.

Il brano postumo è intitolato ‘Do No Wrong’ e – nelle parole di Pounds – racchiude un messaggio di speranza per i tanti fan di tutto il mondo che hanno pianto la scomparsa di Payne. L’ex cantante della boy band britannica aveva avviato nei mesi scorsi una collaborazione musicale con lo stesso collega americano. Collaborazione di cui questa canzone – prevista in tre versioni, inclusa una a cappella – avrebbe dovuto rappresentare solo un primo capitolo.

Secondo le indagini delle autorità argentine e i risultati preliminari dell’autopsia, la morte di Payne è avvenuta per una crisi dovuta a un abuso di sostanze stupefacenti: la pop star, lanciata a suo tempo con gli One Direction dal mondo dei reality show tv, aveva parlato in passato apertamente dei suoi problemi di dipendenza, sullo sfondo d’una vita divenuta nell’ultima fase sempre più sregolata anche a livello di relazioni sentimentali.