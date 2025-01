Ritrovate scatole nere dell’incidente aereo a Washington

Keystone-SDA

Le due scatole nere legate all'incidente tra un aereo passeggeri e un elicottero militare nei cieli di Washington sono state ritrovare. Lo riferiscono media Usa.

2 minuti

(Keystone-ATS) Il registratore vocale della cabina di pilotaggio e il registratore dei dati di volo del piccolo aereo di linea sono stati recuperati dagli investigatori nelle gelide acque del fiume Potomac.

Le due scatole nere sono ora al vaglio dell’American Transportation Safety Board (Ntsb), incaricato di stabilire le origini di questo incidente aereo senza sopravvissuti: il più grave negli Stati Uniti da oltre 20 anni.

I funzionari dell’Ntsb hanno finora sottolineato di non avere al momento “prove sufficienti” per stabilire o escludere le cause, affermando che prevedono di pubblicare un rapporto preliminare “entro 30 giorni”.

Intanto, mentre sono oltre 40 i corpi recuperati delle 67 persone morte nell’incidente, emerge che i piloti dell’elicottero dell’Esercito americano morti dopo dopo l’impatto avevano addosso occhiali per la visione notturna, che avrebbero potuto accecarli in un ambiente ad alta intensità luminosa come quello dell’approccio alla capitale degli Stati Uniti.

Esperti ed ex piloti hanno detto a vari media Usa che gli occhiali dovrebbero esser usati soltanto in condizioni di quasi totale oscurità, ben diverse da quelle del Reagan Airport. “La luce della Luna o delle stelle, ma non solo. Se hai molte cose che si muovono attorno a te e che emettono segnali luminosi può essere difficile distinguere”, hanno detto piloti ai media americani.