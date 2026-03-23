The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia
In primo piano
Vedi tutte le storie di questo tema
Democrazia diretta in Svizzera
Newsletter
Vedere tutte le newsletter

Roche inaugura sede per ricerca biologia umana

Keystone-SDA

Il gigante della farmaceutica Roche ha inaugurato oggi a Basilea una sede per l'Istituto di biologia umana. Le celebrazioni per il nuovo edificio sono state effettuate alla presenza della consigliera federale Elisabeth Baume-Schneider.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Nel nuovo sito Roche si occuperà in particolare di organoidi, una versione semplificata e miniaturizzata di un organo. Il loro utilizzo è utile per lo sviluppo di nuovi farmaci con un minor ricorso a esperimenti sugli animali. Un apposito robot è in grado di generare in maniera automatizzata migliaia di organoidi, ha spiegato il co-direttore dell’Istituto Matthias Lütolf in un incontro stampa.

Il nuovo centro di ricerca è un edificio totalmente rinnovato, costruito inizialmente nel 2000. Roche ha investito 100 milioni di franchi per la completa trasformazione, è stato detto ai media. Il sito offre posto per 250 ricercatori.

Articoli più popolari

I più discussi

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR