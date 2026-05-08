Rubio riceve documento su origini italiane

Keystone-SDA

Il segretario di Stato americano Marco Rubio ha ricevuto un albero genealogico che ricostruisce le sue origini piemontesi durante il suo incontro con il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani alla Farnesina.

1 minuto

(Keystone-ATS) “È un momento speciale ricevere tutte queste informazioni ed è un’esperienza incredibile e un motivo in più per tornare presto, visitare la Regione, conoscerla e connetterci al passato, sperando che serva anche da ispirazione su come possiamo lavorare insieme in futuro”, ha detto Rubio.

Nel ricevere il documento Rubio ha scherzato sulla sua volontà di imparare l’italiano. “Il mio abbonamento a Babel (un programma di apprendimento linguistico, ndr) è scaduto, non l’ho rinnovato, quindi devo rinnovarlo” ha detto, strappando un sorriso ai giornalisti con un intervento pronunciato in parte in inglese e in parte in spagnolo.

“Lo capisco perfettamente”- ha aggiunto, riferendosi all’italiano – “Vi dirò che quando andiamo alle riunioni a cui partecipiamo insieme, non uso nemmeno gli auricolari” ha detto accennando al ministro degli Esteri Antonio Tajani che gli era accanto. “Lo capisco perfettamente”. “Devo imparare una terza lingua e questa è di gran lunga la più facile – ha concluso – . Quindi la prossima volta che tornerò e sarò nella regione, terrò un discorso in italiano”.