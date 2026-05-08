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Sheinbaum pubblica editto contro Hernán Cortés

Keystone-SDA

La presidente messicana Claudia Sheinbaum ha pubblicato sul suo account ufficiale di X un editto del 1548 firmato dal re Carlo I di Spagna che documenta le "atrocità" commesse dal conquistador Hernán Cortés durante la conquista del Messico.

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(Keystone-ATS) Il documento, emanato a Valladolid dal Consiglio delle Indie, ordinava la liberazione degli indigeni ridotti in schiavitù dal “Marchese della Valle”, titolo attribuito a Cortés. Nel testo vengono citati episodi come il massacro di Cholula, l’uccisione di centinaia di indigeni di Cachula e la schiavitù forzata delle popolazioni native.

La pubblicazione arriva nel pieno della polemica con la presidente della Comunità di Madrid Isabel Díaz Ayuso, in visita ufficiale in Messico, che nei giorni scorsi aveva difeso la figura di Cortés e lodato il meticciato nato dalla conquista spagnola.

Sheinbaum ha accusato Ayuso di “ignoranza storica”, sostenendo che “chi difende la conquista è destinato alla sconfitta”.

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