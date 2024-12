Siria, Jolani incontra rappresentanti del clero cristiano

Il leader de facto della Siria Ahmed al-Sharaa, noto anche come Abu Mohammed al-Jolani, ha incontrato i rappresentanti del clero cristiano, in un contesto di preoccupazione tra le minoranze siriane che si aspettano garanzie dal nuovo potere. .

2 minuti

(Keystone-ATS) “Il leader della nuova amministrazione siriana, Ahmed al-Sharaa, ha incontrato una delegazione della comunità cristiana a Damasco”, ha affermato il Comando generale della Siria in una dichiarazione su Telegram, pubblicando le foto dell’incontro con i rappresentanti cattolici, ortodossi e anglicani.

Al Jolani ha avuto colloqui “positivi” con i delegati delle Forze democratiche Siriane (Sdf) a guida curda. Lo rende noto un funzionario.

I colloqui, tenutesi ieri, sono stati i primi di Sharaa con i comandanti curdi da quando la sua fazione ha rovesciato il presidente Bashar al-Assad all’inizio di dicembre e sono avvenuti mentre le Sdf sono impegnate in combattimenti con i miliziani sostenuti dalla Turchia nel nord della Siria. “Lunedì si è svolto un incontro tra alti funzionari delle Forze democratiche siriane e Jolani a Damasco”, ha dichiarato il funzionario, usando il nome di battaglia di Sharaa.

Si è trattato di un “incontro preliminare per gettare le basi di un dialogo futuro”, ha proseguito, aggiungendo che entrambe le parti hanno concordato “di continuare questi incontri per raggiungere intese future”. Il funzionario ha descritto l’incontro come “positivo” e ha affermato che ci sarà “un’intensificazione del dialogo e degli incontri in futuro”.

Intanto, Il ministro degli Esteri siriano, Assaad al-Shibani, ha dichiarato di aver parlato oggi con il suo omologo egiziano, nel primo contatto tra i due Paesi da quando i ribelli islamisti hanno preso il potere a Damasco.

Shibani ha scritto su X di essere “soddisfatto della telefonata” durante la quale Badr Abdelatty “ha sottolineato l’importanza del ruolo dei due Paesi nel raggiungimento della stabilità e della prosperità della regione, e che Egitto e Siria condividono una storia comune e un futuro promettente”.