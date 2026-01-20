The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia
In primo piano
Vedi tutte le storie di questo tema
Democrazia diretta in Svizzera
Newsletter
Vedere tutte le newsletter

Soggiorni illegali in Svizzera quasi dimezzati nel 2025

Keystone-SDA

I soggiorni irregolari in Svizzera sono quasi dimezzati nel 2025: l'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) ha registrato 14'577 entrate illegali, contro 29'459 dodici mesi prima.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Le persone di nazionalità turca (1933), afghana (1842) e marocchina (1174) sono le più rappresentate tra i migranti entrati in Svizzera in modo irregolare lo scorso anno, secondo i dati ufficiali comunicati oggi.

Rispetto al 2024, sono diminuiti anche i casi di sospette attività di passatori e le consegne alle autorità straniere, scesi rispettivamente a 182 (contro 280 nel 2024) e a 2449 (4765).

Nel solo mese di dicembre del 2025 le entrate irregolari in Svizzera sono state 982 rispetto a 1078 di novembre e a 1247 del dodicesimo mese del 2024. La maggior parte dei casi è stata nuovamente rilevata in Ticino con un numero inferiore rispetto a novembre (dicembre: 439/novembre: 517).

Tra i migranti entrati in modo irregolare in Svizzera nel mese di dicembre, i cittadini turchi sono stati i più rappresentati.

Articoli più popolari

I più discussi

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR