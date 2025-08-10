The Swiss voice in the world since 1935

SolarStratos supera gli 8 mila metri di quota

Keystone-SDA

SolarStratos ha compiuto oggi il volo solare ed elettrico - 4 ore e mezzo di permanenza nell'aria - più alto della sua storia.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Secondo i dati GPS trasmessi dal suo team, Raphaël Domjan è riuscito a raggiungere gli 8224 metri di altitudine. Il record mondiale (9235 metri) non è stato tuttavia battuto.

Il velivolo è partito dall’aeroporto di Sion. Raphaël Domjan è riuscito a salire a oltre 8000 metri con il suo HB-SXA sfruttando le correnti termiche estive, come indicato dall’ufficio comunicazione di SolarStratos.

Raphaël Domjan non ha tuttavia raggiunto il suo obiettivo di diventare il primo pilota a superare i 10 mila metri di altitudine. Il team di SolarStratos dovrà quindi rimettersi al lavoro. Un altro tentativo potrebbe essere effettuato nei prossimi giorni.

Con questo volo a 8224 metri sul livello del mare – altitudine raggiunta alle 17:25 – il pilota di Neuchâtel ha comunque migliorato di oltre 1600 metri il suo record precedente, che fino ad allora era di 6589 metri.

