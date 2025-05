I ghiacciai tropicali del Sud America, un patrimonio culturale in pericolo

Il ghiacciaio sul Nevado del Ruiz, a 5’320 metri sul livello del mare in Colombia, ha visto la sua superficie dimezzarsi dagli anni Ottanta. 2021 Anadolu Agency

Serie Ghiacciai del mondo , Episodio 2: Colombia ed Ecuador ospitano alcuni dei pochi ghiacciai tropicali del pianeta. Questi ghiacciai sono particolarmente vulnerabili al cambiamento climatico e il loro scioglimento ha conseguenze che vanno oltre gli impatti su ecosistemi e risorse idriche.

Per i kogui, una comunità indigena del nord della Colombia, in Sud America, la catena montuosa della Sierra Nevada di Santa Marta è il centro dell’Universo. I suoi fiumi e le sue foreste sono parte di un essere vivente dove la montagna è un corpo e il ghiacciaio il suo cervello. Lo scioglimento dei ghiacciai, credono, è un segno di squilibrio tra l’essere umano e la natura.

Dei 14 ghiacciai tropicali che esistevano in Colombia all’inizio del XX secolo, oggi ne rimangono solo sei. L’ultimo a essersi completamente sciolto, il ghiacciaio di Conejeras, è scomparso poco più di un anno fa.

Ghiacciai, scioglimento locale e impatti globali Il Servizio mondiale di monitoraggio dei ghiacciai (WGMSCollegamento esterno) raccoglie e analizza dati sul bilancio di massa, il volume, l’estensione e lunghezza dei ghiacciai del pianeta. È stato creato nel 1986 e ha sede all’Università di Zurigo, in Svizzera. Il WGMS dispone di una rete di corrispondenti nazionali in oltre 40 Paesi. In occasione dell’Anno internazionale per la conservazione dei ghiacciai abbiamo contattato alcuni di loro per sapere qual è lo stato dei ghiacciai nella loro regione, le conseguenze dello scioglimento del ghiaccio e le strategie di adattamento.

“Abbiamo perso il 30% della superficie glaciale negli ultimi dodici anni”, dice a SWI swissinfo.ch Jorge Luis Ceballos Liévano dell’Istituto nazionale colombiano di idrologia, meteorologia e studi ambientali (IDEAM). Ceballos Liévano è il corrispondente nazionale in Colombia del Servizio mondiale di monitoraggio dei ghiacciai (WGMSCollegamento esterno), con sede in Svizzera.

“Se questa tendenza dovesse continuare nella seconda metà di questo secolo, i ghiacciai colombiani potrebbero estinguersi”, avverte. Il Venezuela, un Paese limitrofo, è il primo Stato del pianeta ad aver perso tutti i suoi ghiacciaiCollegamento esterno.

La situazione è analoga in Ecuador, dove la superficie complessiva dei ghiacciai è passata da poco più di 97 km2 alla fine degli anni Cinquanta a 37 km2 oggi, indica Bolívar Ernesto Cáceres Correa, glaciologo dell’Istituto nazionale di meteorologia e idrologia e corrispondente nazionale in Ecuador del WGMS. “I ghiacciai al di sotto dei 5’130 metri di quota molto probabilmente scompariranno nel corso del prossimo decennio”, prevede.

Gli effetti di El Niño sui ghiacciai tropicali delle Ande

Colombia ed Ecuador sono tra i pochi Paesi al mondo a ospitare dei ghiacciai tropicaliCollegamento esterno. Questi ghiacciai si sono formati nella fascia tropicale ad altitudini superiori ai 4’500-5’000 metri, dove le temperature sono abbastanza fredde da trasformare la pioggia in neve.

I ghiacciai tropicali esistono anche in Bolivia, Perù, Venezuela, Cile e Argentina, nell’Africa orientale (Kenya, Uganda e Tanzania) e in Indonesia. A differenza dei ghiacciai alpini, quelli tropicali dipendono dalla stagione delle piogge. Il periodo di accumulo, durante il quale il ghiacciaio cresce, è relativamente corto, mentre lo scioglimento si protrae su quasi tutto l’anno.

“Se questa tendenza dovesse continuare nella seconda metà di questo secolo, i ghiacciai colombiani potrebbero estinguersi.” Jorge Luis Ceballos Liévano, Istituto nazionale colombiano di idrologia, meteorologia e studi ambientali

Questi ghiacciai sono particolarmente vulnerabili ai cambiamenti climatici. Poiché si trovano in zone già calde, basta un leggero aumento della temperatura per provocarne il rapido scioglimento. Un recente rapportoCollegamento esterno dell’Organizzazione meteorologica mondiale ha rilevato che i ghiacciai tropicali si stanno sciogliendo dieci volte più velocemente della media globale cumulativa. Tra il 2000 e il 2023 hanno perso più del 20% della loro massaCollegamento esterno.

I ghiacciai della cordigliera delle Ande sono molto sensibili agli effetti di El Niño, afferma Jorge Luis Ceballos Liévano. El Niño è un fenomeno climatico periodico che si manifesta con un riscaldamento anomalo delle acque superficiali dell’Oceano pacifico equatoriale e che comporta un aumento delle temperature globali.

Conseguenze negative per la biodiversità e il turismo

I ghiacciai andini alimentano il bacino dell’Amazzonia – il più grande bacino idrografico del pianeta – e numerosi fiumi del continente. Diversamente da altri ghiacciai, forniscono acqua a regioni aride e semi-aride. A lungo termine, lo scioglimento del ghiaccio porterà a una grave scarsità idrica per milioni di personeCollegamento esterno che dipendono dai corsi d’acqua per bere e cucinare, irrigare i campi e produrre energia idroelettrica.

Un’altra conseguenza è la variazione della biodiversità nelle vicinanze dei ghiacciai e nel Páramo, la “spugna” delle Ande, spiega Bolívar Ernesto Cáceres Correa.

Il Páramo è un ecosistema montano delle Ande che ricorda una brughiera. Ha la capacità di immagazzinare l’acqua di fusione dei ghiacciai e di rilasciarla nei mesi secchi. L’aumento delle temperature e la riduzione delle risorse idriche possono alterare la composizione della flora e della fauna di questo ecosistema unico.

Il Páramo è un ecosistema tipico della Colombia e di altri Paesi dell’America latina, ricco in acqua e biodiversità. Copyright 2024 The Associated Press. All Rights Reserved

Lo scioglimento del ghiaccio ha anche creato crepacci e zone instabili che hanno avuto un impatto negativo sulle attività turisticheCollegamento esterno in montagna. “C’è stato un drastico calo del numero di persone che vogliono scalare le montagne innevate dell’Ecuador”, afferma Cáceres Correa.

In Colombia, la maggior parte della popolazione considera i ghiacciai una parte importante del paesaggio montano e un patrimonio ambientale, osserva Jorge Luis Ceballos Liévano. Per alcune comunità indigene, i ghiacciai sono dei territori sacri e spirituali la cui scomparsa minaccia alcune tradizioni secolariCollegamento esterno.

“Il declino dei ghiacciai ha effetti culturali e spirituali significativi per le comunità che vivono ad alta quota”, secondoCollegamento esterno Elizabeth Allison, professoressa di ecologia e religione al California Institute of Integral Studies, negli Stati Uniti.

Divinità meno potenti senza i ghiacciai

La gestione sostenibile delle risorse idriche e la conservazione degli ecosistemi montani quali il Páramo sono tra le principali strategie di adattamento allo scioglimento dei ghiacciai andini. Le iniziative in Ecuador si concentrano soprattutto sull’ottimizzazione dell’allevamento e su un utilizzo più efficiente dell’acqua in agricoltura, spiega Bolívar Ernesto Cáceres Correa.

In passato, la Svizzera ha finanziato progetti per introdurre nuovi metodi di irrigazione in Bolivia.

I Paesi sudamericani devono anche diversificare le loro fonti energetiche. L’idroelettrico fornisce circa il 45% dell’elettricitàCollegamento esterno prodotta nel continente (63% in Colombia e 79% in Ecuador, secondo i dati del 2023Collegamento esterno). Con la progressiva diminuzione del deflusso glaciale, ci sarà meno acqua per far girare le turbine e produrre elettricità. L’alternativa sono investimenti in altre fonti energetiche quali il solare o l’eolico.

Un progetto svizzero ha voluto preservare l’acqua di un ghiacciaio in Bolivia combinando il sapere ancestrale con le nuove tecnologie, come spiega questo video:

Le celebrazioni legate alle divinità che vivono sulle vette innevate continueranno anche senza ghiacciai, anche se alcuni rituali sono stati cambiatiCollegamento esterno. Ad esempio, durante le processioni di Quyllurit’i in Perù, non è più permesso tagliare blocchi di ghiaccio e riportarli al villaggio, con la credenza che l’acqua di fusione abbia poteri curativi.

C’è però chi teme che con la riduzione della superficie ghiacciata, gli spiriti della montagna saranno meno potenti e forniranno minore protezioneCollegamento esterno alle comunità indigene. Che si tratti di culto o di scienza, entrambe le prospettive concordano che i ghiacciai sono essenziali per la vita.

A cura di Gabe Bullard