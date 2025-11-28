Sri Lanka, schierato l’esercito per far fronte alle inondazioni

Lo Sri Lanka ha schierato l'esercito oggi per trarre in salvo centinaia di persone isolate dall'innalzamento delle acque, mentre il bilancio delle vittime del maltempo è salito a 69 e 34 persone risultano disperse nel Paese.

(Keystone-ATS) Elicotteri e barche della marina hanno effettuato numerose operazioni di soccorso, aiutando le persone che si erano rifugiate sugli alberi, sui tetti e nei villaggi isolati dalle inondazioni.

Il Centro nazionale per la gestione dei disastri (DMC) ha annunciato che il bilancio delle vittime è aumentato con la scoperta di nuovi corpi nel centro del Paese, la regione più colpita, dove la maggior parte delle vittime è stata sepolta viva dalle frane.

Il precedente bilancio delle vittime era di 56, con 21 dispersi.

Sull’isola continuano a cadere forti piogge, con alcune regioni che hanno registrato fino a 360 millimetri di pioggia nelle ultime 24 ore, secondo le autorità.

Il fiume Kelani, che sfocia nell’Oceano Indiano vicino alla capitale Colombo, ha rotto gli argini nella tarda serata di venerdì e i residenti sono stati invitati a rifugiarsi sulle alture della città.

In tutta l’isola, quasi 3’000 case sono state distrutte o danneggiate e quasi 18’000 persone sono ospitate in rifugi di emergenza.

Il DMC ha annunciato che sono previste ulteriori piogge e che il ciclone Ditwah dovrebbe spostarsi da nord verso lo stato di Tamil Nadu, nel sud dell’India, entro domenica.

Il primo ministro indiano Narendra Modi ha offerto le sue condoglianze allo Sri Lanka, affermando che Nuova Delhi stava mobilitando gli aiuti di emergenza.

Decine di turisti bloccati sono stati evacuati venerdì dalle regioni di coltivazione del tè nel centro del Paese a Colombo.

Come ogni anno in questo periodo, lo Sri Lanka soffre del monsone di nord-est, ma il ciclone Ditwah ha portato a un aumento delle precipitazioni, e l’isola dipende dalle piogge monsoniche per l’irrigazione e l’energia idroelettrica.