Stadler Rail investe 33 milioni per ammodernare fonderia Bienne

Keystone-SDA

Condividi

Stadler Rail investe 33 milioni di franchi per ammodernare la propria fonderia di acciaio di Bienne (BE), con l'obiettivo di rafforzarne la competitività e garantire la sostenibilità del sito produttivo.

2 minuti

(Keystone-ATS) Il progetto prevede la costruzione di una nuova hall per le spedizioni e l’ampliamento degli edifici esistenti, ha indicato oggi il costruttore ferroviario turgoviese. I lavori partiranno all’inizio del 2027 e la nuova infrastruttura entrerà in funzione nel 2028.

“Gli impianti attuali non rispondono più ai requisiti di una produzione moderna e sostenibile”, afferma il direttore degli impianti, Michael Schmitz, citato in un comunicato. “Con questa modernizzazione creiamo le basi per mantenere la competitività e preservare i posti di lavoro e il know-how industriale a Bienne”.

Sul fronte ambientale, l’intervento prevede l’installazione di un impianto fotovoltaico di 8900 metri quadrati che coprirà gran parte del fabbisogno energetico, mentre misure di efficienza ridurranno i consumi del 15%. La gestione dei rifiuti produttivi subirà una svolta: materiali come la sabbia da fonderia potranno essere riutilizzati in modo molto più efficiente, abbattendo gli scarti fino all’80%, e il calore di processo verrà immesso nella rete di teleriscaldamento locale.

Sul piano sociale, le nuove attrezzature ridurranno i carichi fisici per i dipendenti e miglioreranno la sicurezza; i 115 posti di lavoro esistenti saranno mantenuti a lungo termine e potenziati del 5%. La storica fonderia, attiva a Bienne dal 1905 e in quella sede dal 1963, è stata acquisita da Stadler Rail nel 2004; l’edificio dell’architetto Benoît de Montmollin verrà preservato e integrato nel rinnovamento.

Stadler Rail fa risalire le sue origini allo studio di ingegneria fondato da Ernst Stadler nel 1942 a Zurigo. La società fabbrica una vasta gamma di materiale rotabile che va dai treni ad alta velocità ai convogli regionali, passando per i tram e i vettori per le metropolitane, veicoli che circolano anche sulle linee ferroviarie svizzere e ticinesi. Conta 18’000 dipendenti, di cui 6000 in Svizzera. Nel 2025 ha realizzato un fatturato di 3,7 miliardi di franchi.