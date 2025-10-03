Steve Lee sarebbe potuto diventare il cantante dei Queen

Steve Lee, la leggendaria voce dei Gotthard, nel 2005 sarebbe stato candidato alla successione del celebre "frontman" Freddie Mercury del gruppo rock britannico Queen. L'ex compagna di Lee ha spiegato al Blick perché il suo ex partner avesse rifiutato l'offerta.

(Keystone-ATS) Steve Lee (1963-2010), morto il 5 ottobre del 2010 in un incidente stradale negli Usa, è indissolubilmente legato nella memoria collettiva alla band Gotthard. Tuttavia, secondo il quotidiano svizzerotedesco, il suo nome avrebbe potuto essere associato anche a una delle rock band più leggendarie al mondo: i Queen. “Avrebbe dovuto diventare il successore di Freddie Mercury”, ha raccontato in esclusiva al Blick la sua ex compagna Brigitte Voss (65). “Nel 2005 era nella rosa dei candidati per sostituire Mercury”.

Alla fine, però, Lee si sarebbe ritirato dalla corsa. Secondo la Voss, “non voleva lasciare la sua band. Inoltre, non sarebbe stato più molto a casa. All’epoca, l’ex compagna lasciò la responsabilità della decisione a favore o contro i Queen interamente al suo partner. “Non volevo ostacolarlo, aveva fatto così tanto per arrivare dove era. Alla fine ha scelto la band e me”.

Alla domanda del Blick perché abbia deciso, soltanto 20 anni dopo, di raccontare questa vicenda, la Voss ha dichiarato: “oggi è il momento giusto per fare un bilancio del passato. Non faccio del male a nessuno, non tolgo nulla, al contrario: riporto un po’ Steve Lee alla ribalta”.

Nato a Horgen (ZH) il 5 agosto del 1963, da padre britannico e madre svizzera, Lee era cresciuto in Ticino dove ha svolto una formazione di orefice. Prima di fondare nel 1992 – assieme a Leo Leoni, Marc Lynn e Hena Habegger – i Gotthard e diventare una celebrità, aveva fatto parte di diverse band ticinesi. Nella sua carriera aveva poi collaborato con diversi artisti di fama internazionale, tra cui l’ex tastierista dei Deep Purple, Jon Lord, e la cantante lirica Montserrat Caballé.