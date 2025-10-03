The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia
In primo piano
Vedi tutte le storie di questo tema
Democrazia diretta in Svizzera
Newsletter
Vedere tutte le newsletter

Steve Lee sarebbe potuto diventare il cantante dei Queen

Keystone-SDA

Steve Lee, la leggendaria voce dei Gotthard, nel 2005 sarebbe stato candidato alla successione del celebre "frontman" Freddie Mercury del gruppo rock britannico Queen. L'ex compagna di Lee ha spiegato al Blick perché il suo ex partner avesse rifiutato l'offerta.

Questo contenuto è stato pubblicato al
2 minuti

(Keystone-ATS) Steve Lee (1963-2010), morto il 5 ottobre del 2010 in un incidente stradale negli Usa, è indissolubilmente legato nella memoria collettiva alla band Gotthard. Tuttavia, secondo il quotidiano svizzerotedesco, il suo nome avrebbe potuto essere associato anche a una delle rock band più leggendarie al mondo: i Queen. “Avrebbe dovuto diventare il successore di Freddie Mercury”, ha raccontato in esclusiva al Blick la sua ex compagna Brigitte Voss (65). “Nel 2005 era nella rosa dei candidati per sostituire Mercury”.

Alla fine, però, Lee si sarebbe ritirato dalla corsa. Secondo la Voss, “non voleva lasciare la sua band. Inoltre, non sarebbe stato più molto a casa. All’epoca, l’ex compagna lasciò la responsabilità della decisione a favore o contro i Queen interamente al suo partner. “Non volevo ostacolarlo, aveva fatto così tanto per arrivare dove era. Alla fine ha scelto la band e me”.

Alla domanda del Blick perché abbia deciso, soltanto 20 anni dopo, di raccontare questa vicenda, la Voss ha dichiarato: “oggi è il momento giusto per fare un bilancio del passato. Non faccio del male a nessuno, non tolgo nulla, al contrario: riporto un po’ Steve Lee alla ribalta”.

Nato a Horgen (ZH) il 5 agosto del 1963, da padre britannico e madre svizzera, Lee era cresciuto in Ticino dove ha svolto una formazione di orefice. Prima di fondare nel 1992 – assieme a Leo Leoni, Marc Lynn e Hena Habegger – i Gotthard e diventare una celebrità, aveva fatto parte di diverse band ticinesi. Nella sua carriera aveva poi collaborato con diversi artisti di fama internazionale, tra cui l’ex tastierista dei Deep Purple, Jon Lord, e la cantante lirica Montserrat Caballé.

Articoli più popolari

I più discussi

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Benjamin von Wyl

Il vostro Paese può resistere ad attacchi contro la sua democrazia?

Le democrazie sono sempre più minacciate, sia dall’interno che dall’esterno. Come se la cavano le istituzioni del vostro Paese?

Partecipa alla discussione
10 Mi piace
46 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Katy Romy

Il Paese in cui vivete offre una e-ID? Quali sono i vantaggi di questo strumento digitale o quali timori suscita?

Condividete le vostre esperienze: il Paese in cui vivete ha già introdotto un'e-ID? Questo strumento vi rende la vita più facile?

Partecipa alla discussione
27 Mi piace
38 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Giannis Mavris

La vostra vita potrebbe cambiare a causa delle nuove regole commerciali introdotte dagli Stati Uniti?

In che modo la politica commerciale statunitense potrebbe influenzare la vostra vita? Condividete le vostre opinioni.

Partecipa alla discussione
26 Mi piace
24 Commenti
Visualizza la discussione
Altre discussioni

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR