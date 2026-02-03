The Swiss voice in the world since 1935

Swisscom: risolto dopo ore guasto a blue TV

Keystone-SDA

È stato risolto intorno alle ore 22.00 di ieri il guasto informatico che ha colpito l'offerta televisiva dell'operatore di telecomunicazione Swisscom, blue TV. Il disservizio era iniziato verso le 17.30.

(Keystone-ATS) Blue TV e blue TV app sono nuovamente disponibili, ha scritto Swisscom sul suo sito web. L’azienda precisa che se al momento dell’accensione viene ancora visualizzato un messaggio di errore è necessario scollegare il cavo di alimentazione per 10 secondi e riavviare il box.

Sono stati toccati dal problema i clienti che hanno acceso la televisione dopo le 17.00, aveva riferito ieri una portavoce di Swisscom all’agenzia di stampa Awp. Se l’apparecchio era già acceso a quell’ora, non vi sono invece stati inconvenienti.

Secondo allestörungen.ch – un servizio di monitoraggio in tempo reale di problemi di questo tipo – dalla prima serata sono stati coinvolti migliaia di utenti: le segnalazioni sono state infatti circa 5500.

