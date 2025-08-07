The Swiss voice in the world since 1935

Swisscom: utile in calo, pesa integrazione Vodafone Italia

Profitti in calo nel primo semestre per Swisscom: sulla scia dei costi dell'integrazione di Vodafone Italia l'operatore telecom ha realizzato un utile netto di 625 milioni di franchi, il 25% in meno dello stesso periodo dell'anno precedente.

(Keystone-ATS) Grazie alla nuova acquisizione il fatturato ha per contro fatto un balzo del 37% raggiungendo 7,4 miliardi.

“Il risultato finanziario e la prestazione sul mercato del gruppo Swisscom sono in linea con le nostre aspettative”, afferma il Ceo Christoph Aeschlimann, citato in un comunicato. “Sono particolarmente lieto che l’integrazione di Vodafone Italia stia procedendo come previsto”.

Per l’insieme dell’esercizio l’impresa controllata per il 51% dalla Confederazione prevede un fatturato compreso fra 15,0 e 15,2 miliardi di franchi, un risultato a livello di EBITDAaL (cioè prima di interessi, imposte, svalutazioni e ammortamenti e al netto degli oneri di leasing) di 5,0 miliardi, nonché investimenti di 3,1-3,2 miliardi, di cui circa 1,7 miliardi in Svizzera. In caso di raggiungimento degli obiettivi, Swisscom intende proporre all’assemblea generale del 2026 l’aumento del dividendo da 22 a 26 franchi.

