SZ: sì ad aumento stipendi iniziali degli insegnanti
Gli svittesi hanno approvato con una maggioranza del 53,25% la proposta del Consiglio di Stato di aumentare gli stipendi iniziali degli insegnanti, molto inferiori a quelli dei cantoni vicini, per ovviare al problema della penuria di docenti nella scuola pubblica.
(Keystone-ATS) Il salario iniziale a tempo pieno passerà così da 78’500 a 87’100 franchi per un maestro delle elementari. In cambio, la progressione annuale sarà inferiore rispetto a quella attuale, e a partire dal 15esimo anno di servizio gli stipendi rimarranno al livello attuale.
La misura comporta costi supplementari per circa 3,3 milioni di franchi all’anno, di cui la metà a carico del Cantone e il resto delle autorità scolastiche. Il Gran consiglio aveva approvato la proposta con 59 voti a 33; contraria solo l’UDC.
La partecipazione al voto si è attestata al 55,7%, ha comunicato la Cancelleria.