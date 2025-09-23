The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia diretta in Svizzera
Taiwan, 2 morti e 30 dispersi per il super tifone Ragasa

I vigili del fuoco di Taiwan hanno riferito oggi che 30 persone risultano disperse e due sono morte nella contea orientale di Hualien, dove un lago di sbarramento tra le montagne ha rotto gli argini a causa del passaggio del super tifone tropicale Ragasa.

(Keystone-ATS) Quest’ultimo è considerato il più potente al mondo per quest’anno.

Da lunedì, l’isola è stata colpita sulla costa orientale dalla potente perturbazione che si sta dirigendo ora verso la costa meridionale cinese del Guangdong e di Hong Kong. Il lago di sbarramento, formato da frane innescate dalle piogge torrenziali nella parte orientale scarsamente popolata di Taiwan, ha rotto gli argini questo pomeriggio, riversando un muro d’acqua sulla cittadina di Guangfu.

Le autorità taiwanesi hanno stimato a quota 30 il numero dei dispersi a Hualien, con due morti segnalati a Guangfu, nel resoconto dei media locali.

Il vostro Paese può resistere ad attacchi contro la sua democrazia?

Le democrazie sono sempre più minacciate, sia dall’interno che dall’esterno. Come se la cavano le istituzioni del vostro Paese?

Il Paese in cui vivete offre una e-ID? Quali sono i vantaggi di questo strumento digitale o quali timori suscita?

Condividete le vostre esperienze: il Paese in cui vivete ha già introdotto un'e-ID? Questo strumento vi rende la vita più facile?

La vostra vita potrebbe cambiare a causa delle nuove regole commerciali introdotte dagli Stati Uniti?

In che modo la politica commerciale statunitense potrebbe influenzare la vostra vita? Condividete le vostre opinioni.

