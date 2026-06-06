The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia svizzera
Guerre dell’informazione
Democrazia digitale
Elezioni mondiali
In primo piano
Vedi tutte le storie di questo tema
Democrazia diretta in Svizzera
Newsletter
Vedere tutte le newsletter
Quinta Svizzera
Comunità degli Svizzeri all'estero
Politica svizzera
Emigrazione
La Svizzera insolita
In primo piano
Vedi tutte le storie di questo tema
Restate in contatto con la Svizzera

Taylor Swift e Travis Kelce sposi il 3 luglio

Keystone-SDA

Uno dei matrimoni più attesi dell'anno, quello tra Taylor Swift e Travis Kelce, potrebbe avere una data.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Almeno secondo il New York Post che rivela che le nozze tra la popstar e il campione di football potrebbero tenersi il 3 luglio al Madison Square Garden, dove Taylor si è esibita tante volte.

Se fosse confermato, per New York sarebbe un weekend di fuoco, tra gli eventi dei mondiali di calcio e le celebrazioni per il 250esimo Le autorità cittadine, in particolare la polizia, si stanno già preparando da mesi ad affrontare le sfide logistiche e di sicurezza legate a una concentrazione di eventi. Ma non si aspettavano che T-Swift e il suo Kelce decidessero di trasformare il Madison Square Garden nella sede del loro matrimonio.

Un indizio potrebbe essere che la struttura non ha eventi in programma dal 29 giugno al 6 luglio. Stando al tabloid il piano per le nozze prevede il trasporto degli ospiti alla sede dell’evento su autobus dai vetri oscurati, sfruttando i numerosi ingressi e le infrastrutture ad alta sicurezza dello stadio.

Articoli più popolari

I più discussi

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR