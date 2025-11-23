Temperature sotto lo zero fino in pianura in Svizzera

The Swiss voice in the world since 1935
La Svizzera ha appena vissuto una notte molto fredda. Solo dieci giorni fa, a Delémont (JU) era stato registrato un nuovo record di temperatura per il mese di novembre con 23,5 gradi. Ma nelle prime ore di oggi, il termometro anche lì segnava -9,1 gradi.

(Keystone-ATS) La scorsa notte è stata particolarmente gelida a La Brévine (NE), dove verso le 2 del mattino, MeteoSvizzera ha registrato -26,3 gradi. La stazione di misura è situata a 1042 metri di altitudine.

Faceva leggermente meno freddo a Buffalora (GR), con -23,7 gradi a circa 1970 metri di altitudine e a Samedan (GR), attorno ai 1700 metri, dove il termometro segnava -20,3 gradi.

Il freddo era pungente anche nelle regioni più basse. MeteoSvizzera ha registrato ad esempio -14,5 gradi a Marsens (FR) (circa 700 m di altitudine). A Langnau, nell’Emmental (BE), la colonnina di mercurio è scesa fino a -13,1 gradi. A Thun (BE) la temperatura era di -11,2 gradi, mentre la stazione di Kloten (ZH) registrava -9,1 gradi.

Per oggi pomeriggio, MeteoSvizzera prevede temperature comprese tra 0 e 4 gradi nelle regioni di pianura. Anche in Ticino non farà molto più caldo, non sono previste temperature superiori ai 6 gradi.

